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В пензенском зоопарке показали, как лев и бизоны играют с мячами

17:42 | 18.07.2019 | Общество

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Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Видеозапись и фотографии, на которых показано, как содержащиеся в пензенском зоопарке бизоны и лев играют с большими шарами в своих вольерах, размещены на страницах учреждения в соцсетях.

В пензенском зоопарке показали, как лев и бизоны играют с мячами

Фото: Zoo-penza.ru

«В рамках обогащения среды сотрудники зоопарка дали игрушки нашим любимчикам, а именно — огромные шары, которые подходят по размеру нашим питомцам. Предлагаем посмотреть, что же из этого вышло», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Запись сопровождается видео, автор которого запечатлел, как бизоны по очереди быстро катают черный мяч рогами по вольеру, явно получая удовольствие от этого занятия.

Лев, которому досталась желтая игрушка, также проявил к ней интерес, однако вел себя менее активно.

Он пытался схватить мяч передними лапами и вцепиться в него зубами.

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