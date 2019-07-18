В Пензе суд обязал турагентство прекратить вводить клиентов в заблуждение Общество

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы заочным решением удовлетворил иск областного управления Роспотребнадзора к ООО «Скай» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, при осуществлении туристических услуг компанией незаконно использовался товарный знак «Coraltravel» путем размещения на вывеске, баннерах и информационном стенде без разрешения правообладателя.

«Данные обстоятельства выяснились при проведении управлением Роспотребнадзора по Пензенской области административного расследования по делу о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что теперь фирма «Скай» обязана прекратить противоправные действия, а также в течение 10 дней со дня вступления решения суда в силу довести информацию о его сути до потребителей.