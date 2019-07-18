EN
02:07:03 Пятница, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе суд обязал турагентство прекратить вводить клиентов в заблуждение

18:19 | 18.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы заочным решением удовлетворил иск областного управления Роспотребнадзора к ООО «Скай» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей.

Ленинский районный суд Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, при осуществлении туристических услуг компанией незаконно использовался товарный знак «Coraltravel» путем размещения на вывеске, баннерах и информационном стенде без разрешения правообладателя.

«Данные обстоятельства выяснились при проведении управлением Роспотребнадзора по Пензенской области административного расследования по делу о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что теперь фирма «Скай» обязана прекратить противоправные действия, а также в течение 10 дней со дня вступления решения суда в силу довести информацию о его сути до потребителей.

Загрузка...
Читайте также
На Леонидовском путепроводе в Пензе уложен новый асфальт МТС отмечает в Пензенской области рост спроса на гаджеты с большими дисплеями
В пензенском зоопарке показали, как лев и бизоны играют с мячами Жителя Пензы будут судить за применение насилия к полицейскому и пьяную езду
В Пензе семь детсадов погасили долги за коммунальные услуги В Пензе неравнодушные люди помогли с покупкой электроколяски для выпускницы «Квартала Луи»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама