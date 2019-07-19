Время продажи алкоголя в Пензенской области предложено пересмотреть Общество

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность изменения временного промежутка в течение суток, когда не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Давайте рассмотрим предложения по внесению изменений в законодательство Пензенской области по сокращению сроков торговли спиртным. Сейчас продажа алкоголя начинается с 8.00 и заканчивается в 23.00», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в круглом зале регионального правительства в пятницу, 19 июля.

Иван Белозерцев добавил, что во многих регионах продавать спиртное в магазинах начинают позже, а заканчивают раньше.

«Давайте обсудим этот вопрос детально», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.