В Пензенской области определят лучшего машиниста тепловоза Общество

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист маневрового тепловоза» состоится в Пензенской области с 10 по 20 августа.

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Согласно положению, отраслевое состязание состоит из двух блоков.

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Сначала участникам будет предложено решить тест из 30 вопросов. Задания будут касаться правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта в России, устройства локомотивов разных серий, охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной безопасности на рабочем месте.

Практическая часть едина для всех участников. Им будет необходимо провести приемку локомотива, определить посторонний предмет на рельсах во время движения, показать плавность сцепления с вагоном, подвести состав к планке.

Участниками конкурса могут стать машинисты тепловоза, являющиеся гражданами РФ и осуществляющие трудовую деятельность на территории Пензенской области. Стаж работы по профессии должен составлять не менее трех лет.

Прием заявок продлится до 1 августа.