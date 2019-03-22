Место повышенной опасности: как работают в пензенском локомотивном депо Статьи

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Железнодорожники обеспокоены ситуацией с ДТП на переездах. Одно из последних произошло в Пензенской области совсем недавно: 7 марта тракторист выехал на пути уже перед движущимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — расстояние оказалось недостаточным. Компании, которой принадлежит трактор, теперь придется оплатить стоимость ремонта локомотива.

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С начала 2019 года на Куйбышевской магистрали, которая проходит через Пензенскую область, произошло девять ДТП. В прошлом году их за тот же период было всего два. По данным службы корпоративных коммуникаций «РЖД», виновниками всех этих аварий стали водители автомобилей.

По моему опыту, когда человек знаком с работой в определенной сфере, он относится к труду более трепетно. После субботника, например, ни у кого рука не поднимется выбросить мусор мимо урны, верно? Мне кажется, с работой на железной дороге точно так же.

Перед тем как отправиться в путь

Явка в пензенском локомотивном эксплуатационном депо фиксируется в автоматизированной системе. Каждый раз бригада должна успешно пройти предрейсовый медосмотр. У сотрудников спрашивают о самочувствии и жалобах, измеряют давление и пульс, проверяют на алкоголь. Лишь если все идеально, они смогут приступить к исполнению своих трудовых обязанностей.

Если же кто-то жалуется на высокую температуру, ее измеряют и при выявлении отклонения от нормы сотрудника временно отстраняют от работы, а вместо него вызывают другого.

Затем бригада направляется на инструктаж, который проводится с помощью личной мультифункциональной карты. Железнодорожники получают из специальной системы всю информацию, которая необходима им в предстоящей поездке, в том числе о проведении восстановительных работ на путях, погоде, антитеррористической деятельности, изменениях в скоростном режиме. Только после этого они отправляются к месту приема локомотива.

Подготовка к любому ЧП

Каждый день для тех, кто не в пути, проходят технические занятия. Их проводит машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного депо Пенза Валерий Жериков, всю жизнь проработавший на железной дороге. Даже на пенсии он продолжает делиться опытом с молодыми специалистами.

За большой вклад в обеспечение безопасной и стабильной работы железнодорожного транспорта в Пензенской области не так давно ему была вручена медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чтобы машинисты быстрее реагировали на возможные нештатные ситуации в пути, есть специальный тренажер, имитирующий реальные условия. Его особенность в том, что неизвестно, когда именно устройство смоделирует опасность. Управлять «поездом» до нее можно несколько десятков минут, но терять бдительность нельзя.

Когда на экране монитора появляется опасность, все как в жизни — на то, чтобы затормозить, нужно время, а его хватает далеко не всегда.

Из первых уст

Я видела не одну подборку видео нештатных ситуаций на железной дороге, записанных на регистратор. От некоторых кадров становится откровенно не по себе, но слова человека, который наблюдал это воочию, пробирают до мурашек.

«Недавно был случай лично у меня. На прошлой неделе на перегоне «Сюзюм — Кузнецк» [...] молодой человек бросился под поезд. […] Наша задача, если человек остался жив, оказать ему медицинскую помощь, что мы и сделали. Ему ногу отрезало левую. Перевязали ногу, наложили шину. Доставили на станцию Кузнецк, где передали работникам медицинской службы», — говорит машинист с 7-летним стажем Николай Быков, 11 лет проработавший на железной дороге.

По его словам, на такие происшествия все реагируют по-разному, но приходится держать себя в руках, потому что в поезде машинист и его помощник одни и нужно уметь справляться и с эмоциями, и с ЧП.

«Если в наших силах предотвратить наезд, мы это делаем, принимаем все меры к остановке поезда. Но тормозной путь может быть большой. Все зависит от уклона, от веса поезда», — поясняет Николай Быков. Он уточняет, что, при скорости 80 км/ч поезд остановится лишь через 800 метров – 1 км.

Что потом?

Авария — это большой стресс для всех, в том числе и для членов локомотивной бригады. После ЧП их направляют на беседу с психологом и восстановительные мероприятия, дают отдохнуть. Кроме того, они проходят расширенное обследование.

Иногда происшествия случаются и по вине железнодорожников. И тут ответственность может быть разной. Если ущерб от аварии не так уж велик, сотрудники могут отделаться дисциплинарным взысканием, но просто так забыть о ней им не дадут. С людьми, которые допустили нарушения производственной дисциплины, проводится индивидуальная профилактическая работа, но это не все.

Знаете, что меня особенно впечатлило в здании депо, где работают примерно 1 тыс. человек? Стенды и экраны, на которых представлены фотографии провинившихся сотрудников, разбор ситуации и последствия, наступившие для них. Не представляю, как бы я себя чувствовала, если бы на работе постоянно на глаза попадался плакат с моими ошибками, но наверняка некомфортно. Заместитель начальника депо по эксплуатации Юрий Кувяткин со мной не согласен.

«Это не давит никаким образом на человека, потому что человек, допустивший нарушение производственной дисциплины или техники безопасности, в первую очередь сам осознает, что допустил это нарушение. При проведении профилактических мероприятий есть обратная связь. Это качество машиниста, который привык давать оценку своим действиям», — отмечает он.

С другой стороны, в депо стараются больше делать акцент на положительных примерах. Так, машинист тепловоза Виталий Алексушин и его помощник Олег Мишакин в конце февраля вовремя заметили искрение в ходовой части поезда. Оказалось, что в одном из вагонов не разжались тормоза. Благодаря своевременно предпринятым мерам удалось предотвратить тяжелые последствия. Эта бригада была признана лучшей по итогам месяца.

Железная дорога — зона повышенной опасности, это знает каждый. Но одно дело — быть в курсе, а другое — осознавать, насколько это серьезно, беречь свою жизнь и уважать труд железнодорожников.

Маргарита Кривцова