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Мэр Пензы показал, как изменилась улица Максима Горького после укладки газона

15:23 | 21.07.2019 | Общество

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев опубликовал фотографии, которые дают представление о том, как изменилась улица Максима Горького после укладки газона в приствольной части деревьев.

Мэр Пензы показал, как изменилась улица Максима Горького после укладки газона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты «Зеленого хозяйства города [Пензы]» украсили улицу Максима Горького», — написал он в своем Instagram.

Мэр разместил пять фотографий, показывающих произошедшие изменения. На них видно, что, кроме укладки газона, на улице в центре Пензы установлены вазоны с цветами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце мая работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» расстелили рулонный газон на технической полосе между проезжей частью и тротуаром на улице Кирова.

Оценив результат, мэр Виктор Кувайцев поручил просчитать, сколько средств потребуется на его укладку на других территориях в центре города.

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