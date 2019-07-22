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Пензенские работающие пенсионеры получат в августе в среднем на 170 рублей больше

12:19 | 22.07.2019 | Общество

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Средний размер прибавки к страховой пенсии работающих пенсионеров составит в Пензенской области около 170 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по региону, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 22 июля.

Пензенские работающие пенсионеры получат в августе в среднем на 170 рублей больше. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодно с 1 августа страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитываются в сторону увеличения. За каждый предыдущий отработанный год, исходя из уплаченных работодателем страховых взносов, начисляются дополнительные пенсионные баллы, и осуществляется прибавка», — отмечается в пресс-релизе.

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В нем уточняется, что при таком перерасчете можно получить не более 3 баллов, а максимальная прибавка не превысит 261 рубля 72 копеек.

«В Пензенской области страховые пенсии получают почти 400 тыс. человек. С 1 августа рассчитывать на прибавку может каждый четвертый пенсионер», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что пожилые люди, прекратившие работать в апреле 2019 года, получат в августе пенсию с учетом всех пропущенных индексаций и с доплатой разницы с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения — с 1 мая по 31 июля.

«С сентября 2019 года они будут получать пенсию без учета этой доплаты. Увеличенный размер страховых пенсий в августе получат почти 2 тыс. уволившихся пенсионеров», — уточняется в тексте.

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