Пензенский депутат Борис Кулагин попал в рейтинг Forbes Политика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, член фракции «Единая Россия» Борис Кулагин, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», вошел в топ-100 рейтинга Forbes «Власть и деньги – 2019».

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При его подготовке были проанализированы декларации представителей более 400 структур органов власти, включая администрацию президента России, министерства и ведомства, Федеральное Собрание, а также региональные правительства и парламенты.

В качестве ранжирующего показателя был выбран семейный доход. В числе объектов недвижимости учитывались земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

Согласно представленным данным, Борис Кулагин занял в рейтинге Forbes 80 строчку. Его декларированный доход за 2018 год составил почти 188 млн. рублей.

При этом размер дохода депутата и суммарного дохода его семьи совпадают, поскольку в декларации нет данных о супруге и несовершеннолетних детях.

В собственности у народного избранника находится два объекта недвижимости — земельный участок площадью около 15 соток и жилой дом площадью более 485 кв. метров.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой индустрии РФ. Он награжден почетной грамотой Госдумы России, знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», серебряной медалью Минсельхоза страны, почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области. Избирался депутатом регионального парламента третьего, четвертого и пятого созывов.

Доход Бориса Кулагина за 2017 год составлял свыше 52 млн. рублей, за 2016 — 70,8 млн. рублей, за 2015 — более 13 млн. рублей, за 2014 — почти 35 млн. рублей, за 2013 — около 42 млн. рублей, за 2012 — примерно 32 млн. рублей, за 2011 — около 24 млн. рублей.