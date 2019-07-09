Пензенский депутат Борис Кулагин попал в рейтинг Forbes

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №10, член фракции «Единая Россия» Борис Кулагин, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», вошел в топ-100 рейтинга Forbes «Власть и деньги – 2019».
При его подготовке были проанализированы декларации представителей более 400 структур органов власти, включая администрацию президента России, министерства и ведомства, Федеральное Собрание, а также региональные правительства и парламенты.
В качестве ранжирующего показателя был выбран семейный доход. В числе объектов недвижимости учитывались земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой индустрии РФ. Он награжден почетной грамотой Госдумы России, знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», серебряной медалью Минсельхоза страны, почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области. Избирался депутатом регионального парламента третьего, четвертого и пятого созывов.