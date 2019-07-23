Пензенский губернатор рассказал школьникам, как устроен военный быт Общество

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший лагерь «Солнечная долина» в Городищенском районе, на примере экспонатов «Полевого читального зала» городских библиотек объяснил отдыхающим подросткам, как устроен военный быт.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона рассказал подросткам о солдатском снаряжении, в частности, об армейском котелке, который был представлен на библиотечной выставке.

Отдыхающие также смогли самостоятельно осмотреть предметы военного быта и ознакомиться с музейными экспонатами.

Кроме того, в читальном зале было представлено около 100 тематических изданий, среди которых — документальная и отраслевая литература, художественные произведения отечественных авторов и военная поэзия.

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы, «Полевой читальный зал» был организован в рамках проекта по патриотическому воспитанию детей и молодежи «Мое Отечество».

Программа трех смен лагеря «Солнечная долина» называется «Во славу земли русской». Она посвящена формированию гражданственности и ориентирована на знакомство учащихся с историей региона и страны.