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Обустройство платной парковки начато вблизи площади Ленина в Пензе

09:26 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Обустройство платной парковки начато в Пензе вблизи площади имени В.И. Ленина, торгового центра «Империя» и здания регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России во вторник, 23 июля.

Обустройство платной парковки начато вблизи площади Ленина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специалисты приступили к монтажу въездной стойки и терминала оплаты.

По данным пресс-службы мэрии, стоянка будет рассчитана на 63 автомобиля, а не на 70, как сообщалось ранее.

Согласно постановлению, которое подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, платная парковка начнет работу с 1 сентября.

Обязанность оборудовать и использовать парковку в качестве оператора возложена на муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».

Плата за пользование одним парковочным местом составит 20 рублей в час. При этом в течение 5 минут можно будет бесплатно находиться на территории стоянки. Кроме того, предпринимателям разрешат остановку в целях загрузки и разгрузки транспортного средства.

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