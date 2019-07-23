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Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей

18:07 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» заключило с ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» договор на подготовку и публикацию на сайте Ria.ru (сетевое издание РИА Новости) 27 материалов о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области.

Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общая стоимость услуг составляет 500 тыс. рублей.

Они должны быть оказаны до 31 августа 2019 года, при этом договор был подписан сторонами 5 июля. Таким образом, на его исполнение отводится менее двух месяцев.

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В соответствии со спецификацией, на сайте сетевого издания должно быть размещено 26 информационных материалов объемом от 800 печатных знаков. Каждое из них обойдется заказчику в 17 тыс. 500 рублей.

Кроме того, предусмотрена публикация одного интервью объемом от 3 тыс. печатных знаков. Его стоимость — 45 тыс. рублей.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).

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