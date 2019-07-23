«Интерфакс-Поволжье» получит 495 тыс. рублей за публикацию информации о Пензенской области Общество

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» и ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» заключили договор на сумму 495 тыс. 360 рублей.

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Его предметом являются подготовка и размещение на странице «Поволжье» сетевого издания «Интерфакс-Россия» информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области.

В рамках договора будет опубликовано одно интервью объемом не менее 6 тыс. знаков, как указано в приложении, «с губернатором и представителями правительства Пензенской области». Оно не должно содержать рекламы товаров, работ и услуг, а носить исключительно информативный характер. Стоимость интервью составит 39 тыс. 960 рублей.

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Кроме того, договором предусмотрено размещение 33 пресс-релизов объемом не менее 600 знаков, текст которых должен быть предоставлен учреждением агентству не позднее чем за три дня до публикации. Каждый из них обойдется в 13 тыс. 800 рублей.

Договор, который был подписан 11 июля, будет действовать по 25 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения обязательств.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).