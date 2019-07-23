EN
03:43:34 Среда, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Интерфакс-Поволжье» получит 495 тыс. рублей за публикацию информации о Пензенской области

19:37 | 23.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» и ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» заключили договор на сумму 495 тыс. 360 рублей.

«Интерфакс-Поволжье» получит 495 тыс. рублей за публикацию информации о Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его предметом являются подготовка и размещение на странице «Поволжье» сетевого издания «Интерфакс-Россия» информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области.

В рамках договора будет опубликовано одно интервью объемом не менее 6 тыс. знаков, как указано в приложении, «с губернатором и представителями правительства Пензенской области». Оно не должно содержать рекламы товаров, работ и услуг, а носить исключительно информативный характер. Стоимость интервью составит 39 тыс. 960 рублей.

Читайте также

Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей

Кроме того, договором предусмотрено размещение 33 пресс-релизов объемом не менее 600 знаков, текст которых должен быть предоставлен учреждением агентству не позднее чем за три дня до публикации. Каждый из них обойдется в 13 тыс. 800 рублей.

Договор, который был подписан 11 июля, будет действовать по 25 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения обязательств.

Функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).

Загрузка...
Читайте также
Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей В Пензенской области за полгода зарегистрировано около 30 случаев бешенства животных
В Пензе руководителя «Колизея» заподозрили в сокрытии 2,5 млн. рублей Пензенские библиотекари поделились книгами с иркутскими коллегами
Объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе В ДТП под Пензой пострадали семь человек
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама