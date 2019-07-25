Шестеро выпускников ведомственных вузов будут служить в пензенских колониях Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Шестеро выпускников ведомственных вузов приступят в начале августа к прохождению службы в учреждениях УФСИН России по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Молодые специалисты окончили Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирский юридический институт и Воронежский институт ФСИН России.

Они будут служить в исправительных колониях №№1, 4, 5 и 7 в должностях оперуполномоченных, инспекторов отделов безопасности и сотрудников отдела кадров.

Как пояснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк, выпускникам будет оказана вся необходимая помощь в период адаптации.

«Безусловно, молодые специалисты знакомы со спецификой работы в учреждениях, но первое время с ними обязательно будут наставники из числа наиболее грамотных, профессионально подготовленных сотрудников», — сказал он.