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Шестеро выпускников ведомственных вузов будут служить в пензенских колониях

09:31 | 25.07.2019 | Общество

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Шестеро выпускников ведомственных вузов приступят в начале августа к прохождению службы в учреждениях УФСИН России по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Шестеро выпускников ведомственных вузов будут служить в пензенских колониях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Молодые специалисты окончили Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирский юридический институт и Воронежский институт ФСИН России.

Они будут служить в исправительных колониях №№1, 4, 5 и 7 в должностях оперуполномоченных, инспекторов отделов безопасности и сотрудников отдела кадров.

Как пояснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк, выпускникам будет оказана вся необходимая помощь в период адаптации.

«Безусловно, молодые специалисты знакомы со спецификой работы в учреждениях, но первое время с ними обязательно будут наставники из числа наиболее грамотных, профессионально подготовленных сотрудников», — сказал он.

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