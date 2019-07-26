Исчезновение наровчатского почтальона с 2 млн. рублей не сказалось на выплате пенсий Общество

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Исчезновение почтальона из села Наровчат Пензенской области вместе с более чем 2 млн. рублей не сказалось на выплате пенсий жителям района, для которых предназначались данные денежные средства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Юлия Кириллова.

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«Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме», — подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что служба безопасности «Почты России» оказывает правоохранительным органам содействие в установлении местонахождения почтальона.

«Проведены совместные встречи с представителями УМВД России по Пензенской области, подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Создана оперативно-следственная группа, ведутся разыскные мероприятия», — пояснила Юлия Кириллова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую субботу, 20 июля, почтальон из села Наровчат Пензенской области исчез с деньгами в сумме 2 млн. 163 тыс. 800 рублей, которые предназначались для пенсионных выплат жителям района.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».