В Пензенской области проведут опрос жителей о состоянии здоровья Общество

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. 648 домохозяйств в Пензенской области включено в план выборочного наблюдения состояния здоровья населения, которое по всей России пройдет с 1 по 30 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Пензастата, в исследовании примут участие жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Сердобска, Нижнего Ломова, Никольска и Сурска. Также для изучения выбраны райцентры Земетчино и Шемышейка.

Кроме того, будут опрошены жители сел — Злобинка Кузнецкого района, Поим Белинского района, Пазелки Бессоновского района, Архангельское Городищенского района, Матчерка Земетчинского района, Пограничное Колышлейского района, Атмис Нижнеломовского района, Старая Каменка Пензенского района и поселка Красное Польцо Мокшанского района.

Читайте также

В Пензенской области с 1 августа регистраторы начнут подготовку к переписи населения

Ответить на вопросы о состоянии здоровья будет предложено всем членам домохозяйств, отобранных для наблюдения. При этом заполнение анкет будет проводиться со слов респондентов без предъявления каких-либо документов. Сведения будут заноситься в специальные электронные формы федерального статистического наблюдения, установленные на планшетные компьютеры.

В ходе исследования планируется получить информацию, характеризующую приверженность населения ЗОЖ, состояние здоровья, пищевые привычки и физическую активность.

Результаты наблюдения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента России №204 от 7 мая 2018 года, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография», разработки мер демографической и социальной политики, а также количественного измерения их эффективности.