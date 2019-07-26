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В Пензенской области проведут опрос жителей о состоянии здоровья

16:31 | 26.07.2019 | Общество

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. 648 домохозяйств в Пензенской области включено в план выборочного наблюдения состояния здоровья населения, которое по всей России пройдет с 1 по 30 августа.

В Пензенской области проведут опрос жителей о состоянии здоровья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Пензастата, в исследовании примут участие жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Сердобска, Нижнего Ломова, Никольска и Сурска. Также для изучения выбраны райцентры Земетчино и Шемышейка.

Кроме того, будут опрошены жители сел — Злобинка Кузнецкого района, Поим Белинского района, Пазелки Бессоновского района, Архангельское Городищенского района, Матчерка Земетчинского района, Пограничное Колышлейского района, Атмис Нижнеломовского района, Старая Каменка Пензенского района и поселка Красное Польцо Мокшанского района.

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Ответить на вопросы о состоянии здоровья будет предложено всем членам домохозяйств, отобранных для наблюдения. При этом заполнение анкет будет проводиться со слов респондентов без предъявления каких-либо документов. Сведения будут заноситься в специальные электронные формы федерального статистического наблюдения, установленные на планшетные компьютеры.

В ходе исследования планируется получить информацию, характеризующую приверженность населения ЗОЖ, состояние здоровья, пищевые привычки и физическую активность.

Результаты наблюдения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента России №204 от 7 мая 2018 года, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография», разработки мер демографической и социальной политики, а также количественного измерения их эффективности.

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