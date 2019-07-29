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Восемь машин для пожаротушения передано в пензенские лесничества

12:04 | 29.07.2019 | Общество

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Ключи от восьми автомобилей «ГАЗ-33088» с оборудованием для ликвидации огня вручены специалистам лесопожарного центра в торжественной обстановке в ходе церемонии, состоявшейся в Пензе в понедельник, 29 июля.

Восемь машин для пожаротушения передано в пензенские лесничества

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся на площадке Минлесхоза, губернатор Иван Белозерцев отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года в Пензенской области не было допущено крупных пожаров в зеленых зонах.

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«Сохранение лесного богатства — это важнейшая задача. Я уверен, что полученная техника поможет решать ее еще более успешно», — сказал глава региона.

Он обратил внимание на необходимость дальнейшей профилактической работы Минлесхоза и общественных организаций с населением, чтобы ситуация оставалась стабильной.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, машины закуплены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На эти цели направлено 28 млн. рублей.

Техника будет размещена в лесничествах на пожарно-химических станциях. Ожидается, что спецавтомобили позволят значительно сократить время ликвидации пожаров.

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