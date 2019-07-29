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Владимир Керханаджев в преддверии 95-летия награжден почетным знаком Заксобрания

14:06 | 29.07.2019 | Общество

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев отмечен почетным знаком Законодательного собрания региона в преддверии своего 95-летия.

Владимир Керханаджев в преддверии 95-летия награжден почетным знаком Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного парламента, награда вручена ему за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области и плодотворную работу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

Церемония состоялась в большом зале Законодательного собрания.

Принимая почетный знак, Владимир Керханаджев поблагодарил за внимательное отношение к ветеранам.

«Служил, служу и буду служить России до последних дней!» — отметил он.

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Керханаджев Владимир Михайлович родился в поселке Ленрудник Армянской ССР 3 августа 1924 года.

После окончания средней школы в сентябре 1942 года был призван в ряды Красной армии. Проходил службу рядовым сапером в 68-м инженерно-саперном батальоне Закавказского фронта.

В январе 1943 года принимал участие в разминировании Сталинграда.

После окончания Сталинградской битвы, где он лично обезвредил 280 минно-взрывных устройств, был награжден медалью «За боевые заслуги».

Участвовал в освобождении городов Мценск и Карачаев, освобождал Орловскую область. Принимал участие в освобождении Латвии.

За годы войны обезвредил 1 тыс. 800 взрывоопасных устройств, за что был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» II степени.

После окончания Ленинградского высшего военно-инженерного училища проходил службу в Дальневосточном, Закавказском, Приволжском военных округах, где командовал взводом, ротой, батальоном. За время службы прошел все ступени — от рядового до командира полка. Неизменно проявлял мужество, отвагу, отличался большой ответственностью за порученное дело.

Неоднократно принимал участие в парадах в честь Великой Победы в Ленинграде, Москве и Ереване.

С 1972 года живет в Пензе.

В феврале 2015 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы».

Является председателем городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Постоянный участник наиболее значимых торжественных мероприятий.

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