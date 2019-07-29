В Никольске открыт построенный на народные деньги памятник морякам всех времен Общество

Никольск, 29 июля 2019. PenzaNews. Памятник, посвященный героизму и подвигу моряков всех времен, открыт в городе Никольске Пензенской области напротив школы №1 имени Б.А. Прозорова.

Фото: Nikolsk.pnzreg.ru

Знаменательное событие состоялось в День ВМФ, который отмечался в минувшее воскресенье, 28 июля.

Сначала никольчане, в разные годы проходившие службу в военно-морском флоте, возложили цветы к Вечному огню на центральной площади города. После этого колонна проследовала по улице Ленина, а затем под марш «Прощание славянки» по улице Центральной приблизилась к мемориалу, где к этому времени собрались местные жители.

В качестве почетных гостей церемонию открытия посетили депутат Законодательного собрания Пензенской области Юрий Старкин, глава администрации Никольского района Людмила Линина, председатель реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев и мэр Никольска Виктор Попков.

В ходе торжественного мероприятия представители власти выразили признательность инициаторам создания памятника. Благодарственными письмами были отмечены люди, вложившие свои силы, время и деньги в его строительство.

Как сообщил ИА «PenzaNews» бывший глава администрации Никольска Сергей Панцырев, который сам в прошлом служил на подводной лодке и взял на себя координацию работ по обустройству мемориала морякам, длившиеся несколько месяцев подготовительные работы завершились непосредственно перед Днем ВМФ.

По его словам, в минувшую среду, 24 июля, на постамент из черного мрамора был водружен большой камень, на котором закреплена памятная табличка, и размещен якорь, а в последующие дни осуществлялась очистка поверхностей от пыли и их покраска.

Сергей Панцырев отметил, что новый памятник по праву может считаться народным — мемориал, построенный по инициативе и на средства жителей, был воспринят горожанами с воодушевлением.

«Все были восхищены», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что слова благодарности тем, кто реализовал данную задумку, в праздничный день высказывали и знакомые люди, и случайные прохожие, которые прониклись идеей увековечения памяти моряков.

«Получился шедевр», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», идея построить в Никольске Пензенской области памятник, посвященный проходившим службу в военно-морском флоте горожанам, родилась в конце 2018 года. В качестве места его расположения была выбрана территория в центре города — напротив школы №1 имени Б.А. Прозорова, в нескольких минутах ходьбы от Советской площади и мемориала землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Инициатива нашла поддержку у местных властей, после чего активисты приступили к сбору денег. Работы по возведению памятника начали с наступлением весны, при этом энтузиасты трудились в свободное от работы время. Они самостоятельно рыли котлован, укрепляли площадку, укладывали плитку, искали материалы и технику, сооружали постамент и приобретали якорь, который является доминантой мемориала.

Общая сумма расходов на обустройство памятного места оценивается примерно в 700 тыс. рублей.