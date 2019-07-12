Жители Никольска на свои деньги построили памятник морякам Общество

Никольск, 12 июля 2019. PenzaNews. Жители Никольска Пензенской области своими силами построили памятник, посвященный проходившим службу в военно-морском флоте горожанам, который планируется торжественно открыть в День ВМФ, 28 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве места его расположения была выбрана территория в центре города — напротив школы №1 имени Б.А. Прозорова, в нескольких минутах ходьбы от Советской площади и мемориала землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Памятник смонтирован еще не полностью: установлен постамент из черного мрамора, который пока укрыт пленкой, обустроены ступени к нему. Позади имеется три флагштока, а справа высажены цветы и уложены камни, символизирующие скалы.

По периметру газон частично облицован декоративным камнем.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Панцырев, возглавлявший администрацию Никольска в 2005–2012 годах, изначально данный участок пустовал, а когда бывший губернатор Пензенской области Василий Бочкарев поставил перед муниципальными чиновниками задачу по благоустройству населенных пунктов, в том числе путем разбивки цветников, на этом месте начали обустраивать клумбу.

Вместе с тем, по словам Сергея Панцырева, после его ухода из городской администрации работа по оформлению клумбы осталась незавершенной.

«В декабре 2018 года ко мне обратились молодые ребята по 25–27 лет за помощью в организации установки памятника морякам», — сказал собеседник агентства, уточнив при этом, что сам в прошлом служил на подводной лодке.

«У меня сразу родилась идея», — отметил бывший мэр.

Он добавил, что от руки набросал эскиз в привязке к участку на улице Центральной, на его основе специалисты подготовили проект, который был представлен главе администрации Никольского района Людмиле Лининой, поддержавшей инициативу горожан.

Сергей Панцырев особо подчеркнул, что идея нашла большой отклик не только среди бывших и нынешних моряков, но и у представителей других видов вооруженных сил, уважающих армейскую дружбу, а также у вдов тех, кто не дожил до сегодняшнего дня: еще зимой они начали сбор денег на будущий памятник, который продолжается по настоящее время.

«У нас в Никольском районе насчитывается примерно 200 моряков всех флотов, [...] это те, которые стоят на учете. Еще примерно 50 человек уже сняты с учета после 55 лет. Деньги сдавали и пенсионеры», — сказал собеседник агентства.

Экс-глава горадминистрации сообщил, что строительство памятника начали с наступлением весны, при этом энтузиасты трудились в свободное от работы время — по субботам и воскресеньям: самостоятельно рыли котлован, укрепляли площадку, укладывали плитку, искали материалы и технику, сооружали постамент, а также придавали необходимую форму камню, который будет водружен на него, и приобретали якорь, который станет доминантой мемориала.

«Ребята работали с таким вдохновением! Никто ни разу не сказал, что устал и не придет. Все очень активны были. Огромное им спасибо», — отметил Сергей Панцырев.

По его словам, завершенный вид памятнику планируется придать незадолго до Дня ВМФ, а непосредственно в праздничный день состоится торжественное открытие: сначала моряки возложат цветы к Вечному огню на центральной площади города, затем колонна проследует к новому мемориалу, где будет перерезана символическая красная ленточка и поднято три флага — Российской Федерации, Андреевский и Советского Союза, под которым служили большинство никольчан, участвовавших в реализации этого проекта.

Бывший мэр уточнил, что общая сумма расходов на обустройство памятного места оценивается примерно в 700 тыс. рублей, при этом, помимо сбора денег, инициативной группе пришлось улаживать различные формальности и заниматься бумажной работой.

Отвечая на вопрос о том, насколько сложно людям, не имеющим опыта взаимодействия с чиновниками, воплотить в жизнь подобную задумку, Сергей Панцырев выразил мнение, что справиться с этой задачей может не каждый, поскольку порой кажется, что гораздо проще отступить от своей идеи, чем сделать что-то во благо города.

На его взгляд, именно по этой причине необходимо поощрить тех, кто внес значительный вклад в строительство памятника-морякам: для этого в администрации города и района уже направлены соответствующие ходатайства о вручении благодарственных писем.

Комментируя надпись на табличке, которую намечено прикрепить к монументу: «Героизму и подвигу моряков-никольчан всех времен посвящается», собеседник агентства назвал ее очень символичной, так как таким образом будет увековечена память прошлых, нынешнего и будущих поколений.