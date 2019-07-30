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В пензенских семьях за полгода на свет появились более 1 тыс. третьих и последующих детей

09:13 | 30.07.2019 | Общество

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Более 1 тыс. третьих и последующих детей родились в Пензенской области за январь–июнь 2019 года, что на 27 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В пензенских семьях за полгода на свет появились более 1 тыс. третьих и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В министерстве пояснили, что за полгода 5 тыс. 379 многодетных семей получили ежемесячное пособие в размере 9 тыс. 398 рублей при рождении третьего и последующих детей, которое выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.

«Общая сумма денежных средств, направленных за указанный период на эти цели, составила 307 млн. рублей, из них 72 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области», — уточнили в пресс-службе.

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