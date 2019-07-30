Пензенские власти рассмотрят возможность поддержки проектов участников форума «iВолга» Общество

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министру образования региона Александру Воронкову рассмотреть возможность поддержки проектов, представленных на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», но не отмеченных грантами.

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В ходе ознакомления с разработками участников мероприятия глава региона обратил внимание, в частности, на проект студента Пензенского государственного технологического университета Вадима Копылова по производству комплектующих и расходных материалов для центров молодежного инновационного творчества, технопарков и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Производить комплектующие самим — это серьезная идея. Готов отдельно в Пензе ее обсудить. Можно привлечь к ее реализации наш технопарк или, может быть, промышленные предприятия», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» стартовал в Самарской области 23 июля и продлится по 31-е число.

Организовано десять разнопрофильных смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Инфоgram», «Культурный бум», «Молодежная команда страны», «Победы страны — гордость поколений», «Труд крут», «Ты предприниматель», «PROспорт» и «iVolga International».

В составе делегации Пензенской области в форуме принимают участие около 90 человек.