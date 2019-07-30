Свыше 80% респондентов не испытывают проблем из-за западных санкций — опрос Общество

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. 82,4% респондентов не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 30 июня по 29 июля 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Создали ли санкции стран Запада, введенные против России, проблемы для Вас и Вашей семьи?»

Отвечая на него, вариант «Нет, не создали серьезных проблем» выбрали 45,2% участников опроса (226 пользователей), «Нет, не создали никаких проблем» — 37,2% (186 пользователей).

О довольно серьезных проблемах, возникших из-за западных рестрикций, сообщили 8,2% проголосовавших (41 пользователь), об очень серьезных — 7,8% (39 пользователей).

Затруднились с ответом 1,6% респондентов (8 пользователей).

Аналогичный опрос проводился более трех лет назад — в марте 2016 года. Тогда почти треть его участников считали, что санкции стран Запада создали для них и их семей серьезные проблемы.