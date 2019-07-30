EN
05:05:33 Среда, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Свыше 80% респондентов не испытывают проблем из-за западных санкций — опрос

18:53 | 30.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. 82,4% респондентов не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 30 июня по 29 июля 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Свыше 80% респондентов не испытывают проблем из-за западных санкций — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Создали ли санкции стран Запада, введенные против России, проблемы для Вас и Вашей семьи?»

Отвечая на него, вариант «Нет, не создали серьезных проблем» выбрали 45,2% участников опроса (226 пользователей), «Нет, не создали никаких проблем» — 37,2% (186 пользователей).

О довольно серьезных проблемах, возникших из-за западных рестрикций, сообщили 8,2% проголосовавших (41 пользователь), об очень серьезных — 7,8% (39 пользователей).

Затруднились с ответом 1,6% респондентов (8 пользователей).

Аналогичный опрос проводился более трех лет назад — в марте 2016 года. Тогда почти треть его участников считали, что санкции стран Запада создали для них и их семей серьезные проблемы.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе молодой мужчина задержан по подозрению в оборудовании тайников с наркотиками В Мокшане прошли учения по отработке действий в случае ДТП с пострадавшими
В Пензе госпитализирован мальчик, выпавший из окна квартиры на четвертом этаже Пензенские власти рассмотрят возможность поддержки проектов участников форума «iВолга»
Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама