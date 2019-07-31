Пензенские общественники выявили свалку в районе Золотаревки Общество

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Представители эко-клуба «Зеленый меридиан» обнаружили свалку мусора в лесной зоне у поселка Золотаревка Пензенского района Пензенской области во время первого выездного обследования, состоявшегося во вторник, 30 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам участницы рейда Татьяны Мухиной, стихийная свалка образовалась прямо под вывеской о том, что за оставление отходов полагается штраф в 4 тыс. рублей.

«Этого мусора по всей тропинке, где растет редкий для этой местности сибирский кедр, было столько, что хватило бы на четыре «КамАЗа». И чего мы здесь только не наблюдали — мягкая и кухонная мебель, оконные рамы, унитазы, осколки строительных материалов, пустые бутылки», — пояснила она.

Участница эко-клуба добавила, что ни разу не видела не видела такой страшной картины.

У Светланы Мельник, также принимавшей участие в выезде, сложилось впечатление, что люди сознательно уничтожают мир вокруг.

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«Они сами себя травят, а детей своих просто развращают таким отношением к живой природе. А ведь раньше здесь было очень чисто, до 2000-го года, когда мы сами здесь жили. Была настоящая красота, такого нигде не было, даже представить себе это было невозможно. Неужели появились другие люди? Нет, это те же самые люди, но они совсем не задумываются над тем, что же они делают!» — сказала она.

Женщина выразила уверенность, что для исправления ситуации необходима активная просветительская работа в сфере экологической культуры.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, «Зеленый меридиан» взял под контроль этот природный объект и будет следить за дальнейшей его судьбой.

Финансирование транспортных расходов полевых выездов экологического клуба осуществляется областным фондом научно-технического развития с использованием президентского гранта.