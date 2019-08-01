В Пензе начали строить дороги к земельным участкам многодетных семей Общество

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Подрядная компания приступила к строительству дорог к предоставленным многодетным семьям земельным участкам в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Подрядчик вышел на улицу Райскую, в настоящее время проводит выемку грунта», — написал глава городской администрации на своей странице в Facebook в четверг, 1 августа.

По его словам, будет проложено более 1,5 км дорог с тротуарами на улицах Барышникова, Застрожного и Райской.

«На эти цели в бюджете города мы заложили 48 млн. рублей», — уточнил Виктор Кувайцев, отметив, что наличие дороги важно как на этапе освоения земельных участков, так и для дальнейшего комфортного проживания.

«Подрядчик планирует выполнить основной объем работ за август-сентябрь и полностью сдать объект в ноябре. Также в этом микрорайоне разместим детский игровой комплекс, торги на его установку завершены», — добавил мэр Пензы.

Согласно паспорту объекта, размещенному в месте проведения работ, МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило соответствующий контракт с ООО «Ситистрой».