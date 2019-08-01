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В Пензе проверили, во что одеты водители автобусов и маршруток

18:29 | 01.08.2019 | Общество

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники управления транспорта и связи Пензы проверили наличие форменной одежды у водителей общественного транспорта, которым предписано носить темные брюки и однотонные рубашки светлых тонов.

В Пензе проверили, во что одеты водители автобусов и маршруток

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, установлено, что значительная часть водителей троллейбусов, а также автобусов большого и малого классов выполняет это требование.

«У части водителей автобусов форменная одежда отсутствует», — добавили в городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что по результатам проверки в адрес перевозчиков направлено письмо об усилении контроля за водительским составом в части ношения одежды единого образца.

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В июле 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил ввести униформу для работников общественного транспорта.

Впоследствии руководители компаний-перевозчиков поддержали данную инициативу. На предприятиях пассажирского транспорта были приняты приказы, предусматривающие ношение водителями и кондукторами форменной одежды.

В летний период водители должны быть одеты в однотонную рубашку светлых цветов и темные брюки, в зимний — в куртку темно-синего цвета со светоотражающей лентой и наименованием перевозчика. Кондукторам следует работать в форменной жилетке зеленого цвета со светоотражающей лентой.

По информации транспортных компаний, контроль за соблюдением этого требования осуществляется ежедневно сотрудниками диспетчерской службы.

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