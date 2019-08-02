Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил служащих и ветеранов с 89-й годовщиной со дня создания Воздушно-десантных войск, которая отмечается в пятницу, 2 августа.

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«Десантные войска по праву считаются подлинной элитой Вооруженных сил. Отвага, доблесть, мужество, стойкость, верность долгу, беззаветная любовь к родной земле — эти прекрасные качества навсегда прославили голубые береты», — отметил глава региона.

Он выразил особую благодарность ветеранам боевых действий.

«Ваши подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны, в горячих точках и в ходе миротворческих операций вошли в легенду, стали ярким примером для подрастающего поколения — будущих защитников Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо нашей великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.