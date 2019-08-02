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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем ВДВ

09:02 | 02.08.2019 | Общество

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил служащих и ветеранов с 89-й годовщиной со дня создания Воздушно-десантных войск, которая отмечается в пятницу, 2 августа.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем ВДВ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедшие десятилетия тысячи российских солдат и офицеров выбрали для себя службу в «крылатой пехоте», на их счету множество подвигов во имя Родины. Вы привыкли сражаться и побеждать, и мы гордимся вашими неоценимыми заслугами перед Отечеством», — отметил мэр.

Он выразил признательность всем, кто посвятил свою жизнь службе в Воздушно-десантных войсках.

«Особые слова благодарности ветеранам — ваша сила духа всегда была и будет примером патриотизма, верности воинской присяге и долгу. В этот день позвольте пожелать всем доброго здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой! С праздником!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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