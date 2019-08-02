Исторические клубы из 13 городов соберутся в Пензе на «Марсовом поле» Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Клубы реконструкции из 13 городов восстановят события Отечественной войны 1812 года на IV всероссийском военно-историческом фестивале «Марсово поле», который пройдет в Пензе 10 и 11 августа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что в первый день в 17.30 участники, облаченные в форму русских и французских полков начала XIX века, пройдут строем по улице Московской — от драматического театра имени А.В. Луначарского до сквера имени Дениса Давыдова, после чего состоится церемониал, который завершится возложением цветов к бюсту героя войны.

«11 августа на поле в микрорайоне Шуист, которое располагается в конце проезда Будищева, будет развернут исторический лагерь русской и французской армий. Гости фестиваля смогут ознакомиться с армейским бытом», — написал Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Зампред областного правительства уточнил, что торжественное открытие фестиваля состоится в полдень.

Фоторепортаж

Фестиваль «Марсово поле»

«Ключевым событием мероприятия станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года. В пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота, артиллерия, будет показана тактика русской армии начала XIX века», — разъяснил он.

Олег Ягов добавил, что на фестивале будут развернуты кавалерийская и артиллерийская площадки, пехотная школа, походная кузница, организована отливка оловянных солдатиков, стрельба из дульнозарядного оружия и луков, фехтование, катание на лошадях, выставка старинного стрелкового оружия, а также фотозона с историческими костюмами.

«В завершение мероприятия состоится концерт старинной солдатской и казачьей музыки в исполнении народных коллективов», — написал он.

Также чиновник поделился видеороликом с кадрами фестивалей предыдущих лет.