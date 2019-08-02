В Пензе прошли торжества в честь Дня ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск, прошли в Пензе в пятницу, 2 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Они начались с возложения цветов к камню, заложенному в основание будущего памятника дважды Герою Советского Союза Василию Глазунову.

Затем участники торжеств посетили мемориальный комплекс «Разорванная звезда» и монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

После этого состоялся митинг у мемориального комплекса «Афганские ворота».

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что из 5 тыс. жителей региона, проходивших службу в Афганистане, большинство представляли именно десантные войска.

«Низко кланяюсь вам и благодарю за службу. Вечная память тем, кто погиб, защищая Родину. Огромная благодарность ветеранским организациям, ведущим работу с молодежью. Слава ВДВ!» — сказал он.

В свою очередь руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов вручил главе региона почетный знак генерала Василия Глазунова, который, по словам Ивана Белозерцева, будет передан в музей.

Далее прозвучали торжественные залпы, и была объявлена минута молчания. Завершился митинг возложением цветов к вечному огню.

От «Афганских ворот» военнослужащие и ветераны ВДВ направились на Ново-Западное кладбище, чтобы почтить память павших товарищей.