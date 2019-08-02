Дальнобойщикам запретили объезжать место ремонта на трассе М5 через Степановку Общество

Бессоновка, 2 августа 2019. PenzaNews. Движение грузовых машин с максимальной массой свыше 15 тонн запрещено на автомобильной дороге, проходящей по территории Бессоновского и Городищенского районов Пензенской области — через села Степановка и Тумалейка — параллельно федеральной трассе М5 «Урал». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В ведомстве пояснили, что это связано с ограничением движения на 667 км трассы, действующего с 30 июля из-за капитального ремонта водопропускной трубы — многие дальнобойщики предпочли не стоять в пробке, а объехать место ремонта по расположенной неподалеку дороге, хотя она не рассчитана на большую нагрузку.

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«Здесь на участках расположены мостовые сооружения, не предназначенные для такого транспорта. […] Фура просто может провалиться, если мост не выдержит», — отметили в Минстрое.

В пресс-службе уточнили, что ограничение будет действовать до 1 октября, когда запланировано окончание ремонта трубы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», движение автотранспорта на 667 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вблизи границы с Бессоновским ограничено со вторника, 30 июля. Поток машин направлен по специально построенной временной дороге со светофорным регулированием. Это практически сразу привело к заторам.

