Парковка вблизи площади Ленина в Пензе начала работу в тестовом режиме Общество

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Муниципальная автоматизированная парковка вблизи площади имени В.И. Ленина в Пензе, которая станет платной с сентября, начала работу в тестовом режиме.

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По данным городской администрации, в период по 31 августа включительно плата с водителей взиматься не будет.

В мэрии выразили надежду на то, что оборудование данной автостоянки позволит снизить количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, сократить поток личного автотранспорта, въезжающего в центральную часть города, а также стимулировать использование общественного и велосипедного.

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Согласно постановлению, которое подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, парковка вблизи площади имени В.И. Ленина станет платной с 1 сентября 2019 года. Ее оператором будет являться муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы».

Плата за пользование одним парковочным местом составит 20 рублей в час.

При этом в течение 5 минут можно будет бесплатно находиться на территории стоянки. Кроме того, предпринимателям разрешат остановку в целях загрузки и разгрузки транспортного средства.