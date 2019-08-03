Владимиру Керханаджеву исполнилось 95 лет Общество

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетному гражданину Пензы Владимиру Керханаджеву в субботу, 3 августа.

Фото: Pnzreg.ru

В этот день свое почтение и глубокое уважение ему выразили первые лица региона и города — губернатор Иван Белозерцев, председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин, мэр Виктор Кувайцев и глава Пензы Николай Тактаров.

Обращаясь к Владимиру Керханаджеву в ходе встречи в облправительстве, Иван Белозерцев сообщил, что в адрес ветерана поступило поздравление президента России Владимира Путина.

Биография

Керханаджев Владимир Михайлович

«Уважаемый Владимир Михайлович, сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин, всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества и верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее Вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия!» — зачитал глава региона.

«Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России!» — сказал Владимир Керханаджев, принимая конверт с поздравлением из Кремля.

Затем губернатор вручил ветерану орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

После этого общение продолжилось в теплой атмосфере за чашкой чая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в течение встречи Владимиру Керханаджеву не переставали звонить родные, друзья и знакомые со всей России, а также из Армении, Греции, Болгарии и других стран.