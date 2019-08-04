EN
19:09:14 Воскресенье, 4 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мать погибшего на Кавказе военнослужащего будет получать пенсию с учетом повышения

09:48 | 04.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал за матерью военнослужащего, погибшего на Северном Кавказе в мае 2004 года, права на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом ее повышения.

Мать погибшего на Кавказе военнослужащего будет получать пенсию с учетом повышения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее с иском в ее интересах обратился военный прокурор Пензенского гарнизона. Он просил обязать ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области» произвести перерасчет пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышения на 32% за период с 19 апреля 2018 года по 18 апреля 2019-го включительно.

В обоснование своей позиции военный прокурор сослался на п. «г» ч. 1 ст. 45 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

Читайте также

В Пензе открыт памятник воинам, погибшим на Северном Кавказе

При рассмотрении дела установлено, что женщина является получателем пенсии министерства обороны РФ по случаю потери кормильца с 8 февраля 2010 года, однако она выплачивалась ей без учета повышения. При обращении с соответствующей просьбой в военкомат матери погибшего военнослужащего было отказано со ссылкой на то, что указанные в законе меры соцподдержки носят личностный характер и распространение льгот на членов семьи погибшего ветерана боевых действий законодательством не предусмотрено.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, по результатам изучения материалов дела был сделан вывод о том, что повышение пенсий, предусмотренных ст. 45 федерального закона от 12 февраля 1993 года, производится не только лицам, являющимся ветеранами боевых действий, но и членам их семей в случае назначения пенсии по случаю потери кормильца.

«Судом принято решение об удовлетворении иска военного прокурора Пензенского гарнизона, действующего в защиту интересов женщины, к ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области» о признании права на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом ее повышения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области водитель экскаватора попался на пьяной езде Задержан подозреваемый в краже золотых изделий на 770 тыс. рублей из пензенского магазина
«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей
Житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама