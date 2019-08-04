Мать погибшего на Кавказе военнослужащего будет получать пенсию с учетом повышения Общество

Пенза, 4 августа 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал за матерью военнослужащего, погибшего на Северном Кавказе в мае 2004 года, права на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом ее повышения.

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Ранее с иском в ее интересах обратился военный прокурор Пензенского гарнизона. Он просил обязать ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области» произвести перерасчет пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышения на 32% за период с 19 апреля 2018 года по 18 апреля 2019-го включительно.

В обоснование своей позиции военный прокурор сослался на п. «г» ч. 1 ст. 45 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

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При рассмотрении дела установлено, что женщина является получателем пенсии министерства обороны РФ по случаю потери кормильца с 8 февраля 2010 года, однако она выплачивалась ей без учета повышения. При обращении с соответствующей просьбой в военкомат матери погибшего военнослужащего было отказано со ссылкой на то, что указанные в законе меры соцподдержки носят личностный характер и распространение льгот на членов семьи погибшего ветерана боевых действий законодательством не предусмотрено.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, по результатам изучения материалов дела был сделан вывод о том, что повышение пенсий, предусмотренных ст. 45 федерального закона от 12 февраля 1993 года, производится не только лицам, являющимся ветеранами боевых действий, но и членам их семей в случае назначения пенсии по случаю потери кормильца.

«Судом принято решение об удовлетворении иска военного прокурора Пензенского гарнизона, действующего в защиту интересов женщины, к ФКУ «Военный комиссариат Пензенской области» о признании права на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом ее повышения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.