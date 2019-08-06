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Объявлен аукцион на строительство участка дороги на улице Алой в Засечном

14:03 | 06.08.2019 | Общество

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика на строительство участка дороги на улице Алой в селе Засечном Пензенской области — от улицы Ново-Терновской до улицы Олимпийской — объявлен на официальном портале госзакупок.

Объявлен аукцион на строительство участка дороги на улице Алой в Засечном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве муниципального заказчика выступила администрация Засечного сельсовета.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 73 млн. рублей.

Согласно представленным данным, строительство будет осуществляться в четыре этапа: первый продлится с даты заключения контракта по 29 октября 2019 года, второй — с 23 марта по 23 мая 2020 года, третий — с 23 марта по 23 мая 2021 года, четвертый — с 1 марта по 31 октября 2022 года.

Обустроить данный участок дороги планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Электронный аукцион состоится 15 августа.

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