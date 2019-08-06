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Пензенский фонд помощи животным собрал почти 2 тонны крышек в ходе благотворительной акции

16:02 | 06.08.2019 | Общество

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» собрал более 1,9 тонны пластиковых крышек от бутылок в рамках акции по привлечению пожертвований на строительство собственного здания для приюта «Питомец».

Пензенский фонд помощи животным собрал почти 2 тонны крышек в ходе благотворительной акции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В эти выходные мы сдали их на завод по переработке пластика и получили сумму в 19 тыс. 300 рублей», — говорится в сообщении, размещенном в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что это не так много, как ожидалось.

«Мы благодарим всех за участие, особенно семью Ирины Мекшеневой и ее друга, которые были инициаторами этой акции, помогали в погрузке, фасовке и доставке крышечек на завод», — добавляется в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» создан в Пензе 18 ноября 2013 года.  Позднее на его основе был организован центр по работе с бездомными животными «Питомец».

Деятельность фонда осуществляется на благотворительные пожертвования. Деньги идут на аренду помещения, закупку кормов и лекарственных препаратов, оплату операций и другие нужды.

Летом 2019 года некоммерческая организация приобрела земельный участок площадью 2 тыс. кв. метров в районе улицы Перспективной в Пензе, на котором планируется построить собственное здание для размещения приюта «Питомец».

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