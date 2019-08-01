В Пензе благотворительный фонд приобрел участок под строительство приюта для животных Общество

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» приобрел земельный участок площадью 2 тыс. кв. метров в районе улицы Перспективной в Пензе, на котором планируется построить собственное здание для размещение приюта «Питомец». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила исполнительный директор фонда Дарья Жалнина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, необходимая для этого сумма была накоплена за несколько лет.

Дарья Жалнина пояснила, что проект здания, площадь которого составит около 500 кв. метров, находится в стадии разработки, поэтому окончательная стоимость строительства пока неизвестна.

«Там будут карантин, изолятор, стационары для переболевших животных, для «чистых», отдельно — для травмированных, интенсивная терапия, операционная, послеоперационные передержки и, надеемся, уличные вольеры для здоровых собак», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что недавно приют «Питомец», который в настоящее время располагается на арендованных площадях в районе улицы Окружной, преодолел критическую цифру в 200 животных.

«Мы перестали принимать животных, особенно собак, даже травмированных, потому что места нет вообще. Сейчас потихоньку пристраиваем, и количество уменьшается», — отметила Дарья Жалнина.

Исполнительный директор благотворительного фонда обратила внимание на то, что на данный момент только на аренду с учетом коммунальных площадей уходит по 40–60 тыс. рублей в месяц, которые можно было бы направить на решение проблемы бездомных животных в Пензе.

По ее оценке, приобретение земельного участка и последующее строительство здания позволят разместить вдвое больше кошек и собак.

«Планируем в этом году хотя бы собрать средства на фундамент, [...] и уже в следующем году целиком построиться», — отметила собеседница агентства.

По словам Дарьи Жалниной, общественники надеются на помощь как со стороны властей — в строительстве дороги и обустройстве освещения, так и предпринимателей, в том числе готовых предоставить стройматериалы или пожертвовать деньги на реализацию проекта.

Она добавила, что в случае получения президентского гранта по итогам второго в 2019 году конкурса часть средств будет направлена на размещение вольеров на новом участке.

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Региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» создан 18 ноября 2013 года для расширения возможностей в решении проблемы безнадзорных животных в Пензе.

Позднее на его основе был организован центр по работе с бездомными животными «Питомец».

Деятельность фонда осуществляется на благотворительные пожертвования. Деньги идут на аренду помещения, закупку кормов и лекарственных препаратов, оплату операций и другие нужды.

В конце августа 2016 года из-за смены собственника центр «Питомец» оказался под угрозой выселения из здания на улице Курской, 1А. Позднее новый владелец здания согласился продлить договор аренды.



30 ноября 2017 года двум некоммерческим организациям — фонду «Рука помощи бездомным животным» и организации «Вместе» — в безвозмездное пользование на неопределенный срок было передано здание №1Д на улице Бийской в Пензе. Местные жители выступили против, посчитав, что содержание большого числа животных в непосредственной близости от домов отрицательно повлияет на условия проживания. Роспотребнадзор установил, что расстояние от здания до границы жилой застройки составляет 89 метров, что не соответствует нормам СанПиН. В результате фонду пришлось отказаться от этой недвижимости.