«Академия спортивного роста» организована в «Звездочке» в четвертую смену Общество

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Тематическая смена «Академия спортивного роста» организована в детском оздоровительном лагере «Звездочка» на Светлой поляне, где отдохнут около 260 школьников из Заречного Пензенской области, занимающихся в различных клубах, секциях и объединениях.

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При подготовке четвертой смены, стартовавшей в минувший вторник, 6 августа, требовалось учесть, что подростки должны продолжать систематические тренировки и повышать свое спортивное мастерство. В связи с этим было решено провести ее в формате «академии», в которой дети будут учится на различных «факультетах».

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По задумке организаторов, за три недели в ходе ролевой игры школьники будут иметь возможность самосовершенствования, параллельно принимая участие в физкультурно-оздоровительных, образовательных и культурных мероприятиях.

Их ждут состязания малой универсиады, квесты, творческие конкурсы и фестивали, а также встречи с успешными спортсменами и интерактивные экскурсии.

Кроме того, запланированы мероприятия, посвященные 80-летию образования Пензенской области и предстоящему 75-летию Великой Победы.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, праздник по случаю тематической смены в лагере состоится в «Звездочке» вечером 8 августа.