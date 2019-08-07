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Движение по улице Кольцова в Пензе ограничат с 9 по 19 августа

13:14 | 07.08.2019 | Общество

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Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Движение по улице Кольцова в Пензе будет ограничено с 9 по 19 августа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение по улице Кольцова в Пензе ограничат с 9 по 19 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Автомобилистам, которые привыкли использовать эту дорогу, необходимо выбирать альтернативные пути.

В частности, во время ремонта рекомендуется делать выбор в пользу проспекта Строителей, улиц 8 Марта и Карпинского.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ремонт дороги на улице Кольцова в Пензе по проекту «БКАД» должна выполнить компания «Автодорога», с которой заключен муниципальный контракт.

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