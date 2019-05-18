В Пензе с компанией «Автодорога» заключен контракт на 313 млн. рублей Общество

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной заключили 13 мая муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту проезжей части дорог и тротуаров на сумму более 313 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, документ подписан по итогам электронного аукциона, признанного несостоявшимся, так как на него была подана единственная заявка.

В договоре уточняется, что финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: 156,5 млн. рублей поступит из федерального, 117,4 млн. рублей — из областного, 39,1 млн. рублей — из муниципального.

Ремонт требуется выполнить по 1 октября 2019 года.

В соответствии с приложением к контракту, речь идет почти о 40 объектах.

Так, подрядчику предстоит привести в порядок участки дорог на улицах Володарского, Бакунина, Суворова, Большая Бугровка, Виражная, Ворошилова, Гражданской, Громова, Дунаевка, Замойского, Ключевой, Ключевского, Кольцова, Новый Кавказ, Островского, Большой Арбековской, Пионерской, Пугачева, Станиславского, Тимирязева, Фурманова, Шевченко, Вяземского, Суворова, Белинского, Средней, Староречной, 1-м Горном проезде, 6-м проезде Громова и 5-м проезде Кольцова.

Кроме того, будет выполняться ремонт проезжей части и тротуара на участках от дома №12 на проспекте Победы до дома №5 на улице Малая Бугровка, от улицы 8 Марта до улицы Малая Бугровка.

Помимо этого, контракт предусматривает работы на мостовом переходе через реку Суру и железную дорогу в створе улицы Измайлова (от улицы Измайлова до улицы Кирова); на путепроводе в районе улицы Толстого, на съездах с эстакады «Север — юг» с путепровода в районе улицы Толстого — с улицы Гагарина на улицу Луначарского, а также с Кулакова на улицу Луначарского.

Читайте также

Заключен контракт на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе на 900 млн. рублей

Ремонт этих объектов будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2019 году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог, при этом протяженность отремонтированных участков составит 108 км. Он уточнил, что работы будут финансироваться из бюджетов трех уровней: из федерального поступит 50%, из областного — 37,5%, из городского — 12,5%.

В числе наиболее значимых объектов глава городской администрации отметил реконструкцию Бакунинского моста, автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, ремонт улиц Суворова и Володарского.