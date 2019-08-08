Представители пензенских школьных лесничеств посадили более 1 тыс. деревьев и кустарников Общество

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Представители школьных лесничеств, действующих на территории Пензенской области, высадили более 1 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород на площади 0,5 га за период с января по июнь 2019 года.

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Наибольшую активность проявили дети в Сердобском, Сосновоборском и Лопатинском районах.

Кроме того, в I полугодии члены школьных лесничеств осуществили посев семян лесных растений на площади 1,6 га, изготовили и развесили более 200 кормушек для птиц.

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Помимо этого, они занимались разъяснительной работой — раздали более 100 листовок и других материалов на противопожарную тематику.

Также учащиеся активно участвовали во всероссийских акциях и мероприятиях — «Охрана лесов от пожаров», «Международный день леса», «Скворечник», «Зеленая волна», «Лесники открывают двери» и других.

Всего в Пензенской области работает 31 школьное лесничество. В их деятельности заняты 505 учащихся, сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.