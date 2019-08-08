EN
17:50:13 Четверг, 8 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представители пензенских школьных лесничеств посадили более 1 тыс. деревьев и кустарников

09:01 | 08.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Представители школьных лесничеств, действующих на территории Пензенской области, высадили более 1 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород на площади 0,5 га за период с января по июнь 2019 года.

Представители пензенских школьных лесничеств посадили более 1 тыс. деревьев и кустарников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наибольшую активность проявили дети в Сердобском, Сосновоборском и Лопатинском районах.

Кроме того, в I полугодии члены школьных лесничеств осуществили посев семян лесных растений на площади 1,6 га, изготовили и развесили более 200 кормушек для птиц.

Читайте также

Восемь машин для пожаротушения передано в пензенские лесничества

Помимо этого, они занимались разъяснительной работой — раздали более 100 листовок и других материалов на противопожарную тематику.

Также учащиеся активно участвовали во всероссийских акциях и мероприятиях — «Охрана лесов от пожаров», «Международный день леса», «Скворечник», «Зеленая волна», «Лесники открывают двери» и других.

Всего в Пензенской области работает 31 школьное лесничество. В их деятельности заняты 505 учащихся, сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Загрузка...
Читайте также
Пензенской библиотеке подарен третий том книги о художнике Владиславе Полякове Под Пензой мужчина приговорен к 8 годам колонии за убийство пожилой женщины
Объявлен аукцион на строительство нового корпуса детсада на улице Антонова в Пензе Щеглов и Ермолаев представят Пензенскую область на Всемирных играх полицейских и пожарных
В Старом Чирчиме в сентябре начнет функционировать модульный ФАП Лось и автомобиль не поделили дорогу в Заречном: сохатый погиб, водитель получил травмы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама