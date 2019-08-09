Школьник из Заречного отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе Общество

Заречный, 9 августа 2019. PenzaNews. Ученик 8 класса школы №225 города Заречного Пензенской области Никита Астаев в числе 68 детей из разных регионов России отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в рамках тематического рейса, который состоится с 13 по 22 августа.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в минувший четверг, 8 августа, он обсудил подготовку к предстоящему путешествию с главой Заречного Олегом Климановым.

Никита Астаев пояснил, что в преддверии поездки, посвященной 60-летию атомного ледокольного флота, он много читал об истории открытия Северного полюса и освоения Арктики.

По словам юноши, свою будущую профессиональную деятельность он хотел бы связать с атомной отраслью.

Обращаясь к школьнику со словами напутствия, Олег Климанов выразил уверенность в том, что тематический рейс станет незабываемым событием и мотивирует на участие в проектах «Школы Росатома».

Глава города передал Никите Астаеву флаг Заречного и предложил после возвращения поделиться своими впечатлениями с учащимися местных школ.

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Проведение тематического рейса на Северный полюс обеспечит экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» во главе с капитаном Дмитрием Лобусовым.

Основная цель путешествия — просветительская. Представители Российского движения школьников, образовательного центра «Сириус», «Школы Росатома» и других объединений узнают об истории атомного ледокольного флота, востребованных профессиях, проблемах сохранения Арктики, а также смогут творчески освоить полученные знания.

Школьникам предстоит решать нестандартные задачи в инженерно-экономической игре и метапредметной олимпиаде, проявить вокальные, танцевальные и актерские способности.

На волонтерской основе участники рейса создадут видеоролики, рассказывающие о походе и устройстве атомного ледокола. Для этого на борту будет организована киностудия.