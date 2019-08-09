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Левый поворот к Монтажному с трассы М5 запретят с 12 августа

13:17 | 09.08.2019 | Общество

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Левый поворот к поселку Монтажный с федеральной трассы М5 «Урал», который водители используют при движении со стороны Чемодановки в направлении Пензы, будет запрещен с понедельника, 12 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Левый поворот к Монтажному с трассы М5 запретят с 12 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная мера вводится с целью повышения безопасности дорожного движения на аварийно опасном участке и ликвидации места концентрации ДТП», — пояснила собеседница агентства.

Фоторепортаж

Обстановка на дороге от Заречного до трассы М5

Она добавила, что в рамках введения новой схемы движения будут установлены соответствующие знаки и нанесена разметка.

Те водители, которым необходимо с трассы М5 попасть непосредственно в Монтажный, смогут воспользоваться транспортной развязкой, построенной при въезде в Пензу на 645 км. Им потребуется развернуться и затем на регулируемом перекрестке повернуть направо — в сторону поселка.

У автомобилистов из города Заречного, которые привыкли прокладывать путь через Монтажный, будет еще один альтернативный путь — через Ахунский переезд, свернуть к которому также можно с трассы М5.

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