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Величина прожиточного минимума в Пензенской области выросла до 9 тыс. 544 рублей

17:03 | 09.08.2019 | Общество

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области за II квартал 2019 года установлена в размере 9 тыс. 544 рублей.

Величина прожиточного минимума в Пензенской области выросла до 9 тыс. 544 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За I квартал она составляла 9 тыс. 447 рублей.

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По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения величины прожиточного минимума за II квартал: для трудоспособного населения — 10 тыс. 341 рубль (было 10 тыс. 219), для пенсионеров — 7 тыс. 929 рублей (было 7 тыс. 844), для детей — 9 тыс. 817 рублей (было 9 тыс. 854).

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области в среднем на душу населения определена в размере 8 тыс. 922 рубля. Раньше она была меньше — 8 тыс. 833 рубля.

В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 316 рублей (было 4 тыс. 255), на непродовольственные товары — 2 тыс. 291 рубль (было 2 тыс. 271), на услуги — 2 тыс. 315 рублей (было 2 тыс. 307), на расходы по обязательным платежам и сборам — 622 рубля (было 614 рублей).

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