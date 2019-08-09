В Пензе на улице Белинского будет создано более 100 парковочных мест Общество

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Более 100 парковочных мест планируется создать на улице Белинского в Пензе в рамках работ по благоустройству территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У Спасского собора ведется обустройство лестниц и благоустройство прилегающей территории, готово основание под новую детскую площадку. Важно, что пространство здесь развивается комплексно. К примеру, идет ремонт и прилегающих улиц: Володарского и Белинского, на последней будет оборудовано 120 парковочных мест», — написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 9 августа.

Эту запись Виктор Кувайцев сопроводил несколькими фотографиями, на одной из которых видно, что на улице Белинского снят верхний слой асфальта. На дороге установлены временные знаки, информирующие водителей о проводимом ремонте и рекомендующие снизить скорость до 40 км/ч.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 апреля 2019 года в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обозначил планы по обустройству организованной парковки на улице Белинского взамен стихийной.

Тогда он сказал о том, что там «будет достаточное количество парковочных мест».