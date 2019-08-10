В Пензенской области освоено 94% средств, выделенных на проект «Сохранение лесов» Общество

Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. 94% средств федерального бюджета, выделенных в 2019 году Пензенской области на реализацию проекта «Сохранение лесов», освоено по состоянию на 9 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

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«Всего в рамках проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 39,8 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в конце августа региону намечено направить дополнительные средства в размере более 24 млн. рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

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По данным Минприроды России, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в первой половине 2019 года выполнено воспроизводство лесов на площади 245 тыс. га, что на 13,3 тыс. га больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Площадь искусственного лесовосстановления достигла 159 тыс. га. Более 110 тыс. га из этой площади пришлось на лесозаготовителей. Остальную часть работ по созданию лесных культур выполняют по государственным заданиям региональные учреждения и исполнители государственных контрактов.

Регионы полностью обеспечены посадочным материалом. При расчетной потребности в 593 млн. сеянцев в питомниках на территории страны в прошлом году было выращено свыше 660 млн. штук посадочного материала лесных пород. Кроме того, сформированный на начало июля в рамках федерального проекта запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения составляет 109 тонн — 30% от запроектированного. До конца года планируется увеличить запас до 221 тонны.

Всего в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году намечено восстановить примерно 1 млн. га леса, 778 тыс. га из которых на арендованных лесных участках.