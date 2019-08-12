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К работе дорожников на улице Чкалова в Пензе возникли замечания

12:15 | 12.08.2019 | Общество

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Ряд замечаний возник к деятельности подрядчика, выполнявшего на улице Чкалова в Пензе работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

К работе дорожников на улице Чкалова в Пензе возникли замечания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На улице Чкалова выполнен весь объем работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обустроены заезды во дворы, водоотведение, уличное освещение. В то же время, остался ряд замечаний — зеленая зона зарастает бурьяном, должен быть газон», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 12 августа.

Фоторепортаж

Ремонт дороги на улице Чкалова

Виктор Кувайцев пояснил, что управление капитального строительства Пензы, которое выступает заказчиком работ, не примет их до тех пор, пока все недочеты не будут устранены.

«И это касается всех объектов — сейчас завершен ремонт многих улиц, но не везде дорожники навели порядок, где-то остался мусор, где-то не вывезли порубочные остатки. Надо завершать работы своевременно и в полном объеме, особенно учитывая, что подходит к концу теплая погода», — отметил мэр Пензы.

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