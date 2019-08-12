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В Пензенской области 17 августа будет открыта охота на водоплавающую дичь

13:30 | 12.08.2019 | Общество

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Охота на водоплавающую дичь на общих основаниях на территории охотхозяйств и во всех общедоступных угодьях Пензенской области будет открыта с предстоящей субботы, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В Пензенской области 17 августа будет открыта охота на водоплавающую дичь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для получения разрешения на отстрел водоплавающей дичи, к которой относятся гуси, утки и лысухи, необходимо обратиться в ведомство с охотничьим билетом.

Кроме того, с 5 августа разрешена охота с подружейными собаками на бекасов, коростелей, серых куропаток, перепелов, голубей, горлиц, вальдшнепов и тетеревов.

В Пензенской области добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь можно будет до 15 ноября, боровую — до 31 декабря.

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