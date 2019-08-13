Врач Илья Лан объяснит пензенцам, как отличить любовь от зависимости Общество

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Заведующий диспансерным отделением пензенской областной наркологической больницы, психолог-консультант в гештальт-подходе кандидат медицинских наук Илья Лан прочтет открытую лекцию «Любовь и зависимые отношения: в чем разница?» в доме молодежи в предстоящий четверг, 15 августа.

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Мероприятие состоится в рамках проекта «Интеллектуальный парк «Академия».

Как поясняется в анонсе, врач расскажет слушателям об отличиях здоровых и зависимых отношений.

«Говорят, что здоровые люди легко отличают одно от другого, но раз тема регулярно всплывает, приходится делать вывод, что со здоровьем в отношениях полный порядок далеко не у всех», — отмечается в тексте.

Пришедшие на лекцию слушатели также узнают, что врачи думают о любви.