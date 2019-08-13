EN
16:14:04 Вторник, 13 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Врач Илья Лан объяснит пензенцам, как отличить любовь от зависимости

10:52 | 13.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Заведующий диспансерным отделением пензенской областной наркологической больницы, психолог-консультант в гештальт-подходе кандидат медицинских наук Илья Лан прочтет открытую лекцию «Любовь и зависимые отношения: в чем разница?» в доме молодежи в предстоящий четверг, 15 августа.

Врач Илья Лан объяснит пензенцам, как отличить любовь от зависимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие состоится в рамках проекта «Интеллектуальный парк «Академия».

Как поясняется в анонсе, врач расскажет слушателям об отличиях здоровых и зависимых отношений.

«Говорят, что здоровые люди легко отличают одно от другого, но раз тема регулярно всплывает, приходится делать вывод, что со здоровьем в отношениях полный порядок далеко не у всех», — отмечается в тексте.

Пришедшие на лекцию слушатели также узнают, что врачи думают о любви.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Лагуна-УОР» начнет ЧР домашним матчем с «Норманочкой» Пенза примет международный турнир по теннису
В Пензенской области организуют работу УЗИ-кабинетов в субботу Жительница Пензы сдалась полиции после убийства знакомого
В Пензенской области за полгода изъято более 130 кг выпечки и сладостей Бассейн в Бессоновке стал лидером по доходам от оказания платных услуг
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама