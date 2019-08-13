EN
16:13:34 Вторник, 13 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Мещанев из Кузнецка удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка»

14:40 | 13.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Бессменный командир народной дружины Кузнецка Пензенской области майор милиции в отставке Виктор Мещанев удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».

Виктор Мещанев из Кузнецка удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №373, который президент России Владимир Путин подписал 9 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Виктор Мещанев отмечен госнаградой за содействие органам внутренних дел Российской Федерации в их работе по охране общественного порядка.

Читайте также

Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Мещанев Виктор Иванович родился 14 апреля 1954 года.

В 1986 году окончил Куйбышевский государственный университет по специальности «Правоведение», получив квалификацию «Юрист».

С 1974 по 1994 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях. Имеет звание майор милиции в отставке.

В 1980 году в составе сводного отряда пензенской милиции принимал участие в охране общественного порядка при проведении XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Имеет более 50 поощрений. Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» трех степеней, благодарностью главы МВД СССР.

В декабре 1995 года, будучи пенсионером, вступил в схватку с преступником, вооруженным автоматом. Вырвал у злоумышленника оружие и повредил ему руку. На следующий день нападавший был задержан сотрудниками милиции в момент посещения службы скорой помощи.

С 10 сентября 2014 года — с момента образования народной дружины Кузнецка — возглавляет ее. В этом качестве неоднократно награждался премией администрации города, был отмечен благодарственным письмом губернатора.

В октябре 2018 года победил в отборочном этапе областного конкурса «Лучший народный дружинник» в Кузнецке, в том числе за счет высоких результатов работы: за девять месяцев он провел 29 дежурств с полицией, из них 11 — на мероприятиях, за этот период было пресечено 67 административных правонарушений, выявлено два преступления.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Лагуна-УОР» начнет ЧР домашним матчем с «Норманочкой» Пенза примет международный турнир по теннису
Врач Илья Лан объяснит пензенцам, как отличить любовь от зависимости В Пензенской области организуют работу УЗИ-кабинетов в субботу
Жительница Пензы сдалась полиции после убийства знакомого В Пензенской области за полгода изъято более 130 кг выпечки и сладостей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама