Виктор Мещанев из Кузнецка удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка» Общество

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Бессменный командир народной дружины Кузнецка Пензенской области майор милиции в отставке Виктор Мещанев удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».

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Соответствующий указ №373, который президент России Владимир Путин подписал 9 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Виктор Мещанев отмечен госнаградой за содействие органам внутренних дел Российской Федерации в их работе по охране общественного порядка.

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Мещанев Виктор Иванович родился 14 апреля 1954 года.

В 1986 году окончил Куйбышевский государственный университет по специальности «Правоведение», получив квалификацию «Юрист».

С 1974 по 1994 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях. Имеет звание майор милиции в отставке.

В 1980 году в составе сводного отряда пензенской милиции принимал участие в охране общественного порядка при проведении XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Имеет более 50 поощрений. Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» трех степеней, благодарностью главы МВД СССР.

В декабре 1995 года, будучи пенсионером, вступил в схватку с преступником, вооруженным автоматом. Вырвал у злоумышленника оружие и повредил ему руку. На следующий день нападавший был задержан сотрудниками милиции в момент посещения службы скорой помощи.

С 10 сентября 2014 года — с момента образования народной дружины Кузнецка — возглавляет ее. В этом качестве неоднократно награждался премией администрации города, был отмечен благодарственным письмом губернатора.

В октябре 2018 года победил в отборочном этапе областного конкурса «Лучший народный дружинник» в Кузнецке, в том числе за счет высоких результатов работы: за девять месяцев он провел 29 дежурств с полицией, из них 11 — на мероприятиях, за этот период было пресечено 67 административных правонарушений, выявлено два преступления.