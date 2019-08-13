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Пензенские полицейские завоевали два «золота» на соревнованиях в Китае

17:23 | 13.08.2019 | Общество

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Павел Щеглов и Александр Ермолаев из Пензенской области завоевали два «золота» на соревнованиях по джиу-джитсу в рамках Всемирных игр полицейских и пожарных (World Police and Fire Games) в китайском городе Чэнду.

Пензенские полицейские завоевали два «золота» на соревнованиях в Китае

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, командир отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области Александр Ермолаев в финале оказался сильнее представителя КНР.

Начальник отдела МВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов одолел соперника из Испании.

Ранее Павел Щеглов выиграл золотую медаль по итогам соревнований по дзюдо. С учетом предыдущих побед в прошлые годы он пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

На Всемирных играх в Китае ему предстоит еще принять участие в соревнованиях по жиму лежа и пауэрлифтингу.

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